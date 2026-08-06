Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG

Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force

Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
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