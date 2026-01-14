Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m
Lanksti, aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos ypač tvirta ir atspari lenkimams: nauja 50 metrų ilgio Performance Plus 1/2“ sodo žarna, užtikrina vandens tiekimą.
Naujosios 50 metrų ilgio Performance Plus 1/2“ sodo žarnos pagrindinis akcentas yra aukštos kokybės daugiasluoksnė austa medžiaga, iš kurios ji pagaminta. Ši lanksti medžiaga yra ypač atspari lenkimams, todėl žarna ypač tvirta ir užtikrina pastovų vandens srautą. Ir tai dar ne viskas - žarną patogu laikyti rankoje. Anti-UV išorinis sluoksnis apsaugo žarną nuo oro sąlygų. Vidinis sluoksnis užstoja visą šviesą, kad dumbliai negalėtų atsirasti žarnos viduje. Be to, patvarios žarnos sudėtyje nėra ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino - tai reiškia, kad joje nėra kenksmingų sveikatai medžiagų. Pliūpsnio slėgis iki 45 barų ir atspari temperatūros kaitai nuo -20 iki +60 ° C. Performance Plus sodo žarna yra idealus sprendimas norintiems laistyti vidutinio dydžio ir didelius sodus bei kitas erdves. Šiam modeliui suteikiama 15 metų garantija.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės medžiagų vidurinis sluoksnis
- Lankstumas ir atsparumas smūgiams garantuoja optimalų vandens tekėjimą.
50 metrų
- Vidutinio dydžio ir didelių paviršių bei sodų laistymui.
Dėl kokybiškos austos medžiagos žarnos sienelės yra ypač tvirtos, todėl jos gali atlaikyti iki 45 barų slėgį
- Tvirta
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
- Paprasta naudoti.
Atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +60°C
- Kokybiška žarna.
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
- Itin ilgaamžė.
Be ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino
- Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Viršutinis sluoksnis saugo nuo UV spindulių
- Atspari oro sąlygoms.
15 metų garantija.
- Atitinka aukštus kokybės standartus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Skersmuo
|1/2″
|Vamzdžio ilgis (m)
|50
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|6,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|390 x 390 x 170
Suderinami įrenginiai
