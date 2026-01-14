Naujosios 50 metrų ilgio Performance Plus 1/2“ sodo žarnos pagrindinis akcentas yra aukštos kokybės daugiasluoksnė austa medžiaga, iš kurios ji pagaminta. Ši lanksti medžiaga yra ypač atspari lenkimams, todėl žarna ypač tvirta ir užtikrina pastovų vandens srautą. Ir tai dar ne viskas - žarną patogu laikyti rankoje. Anti-UV išorinis sluoksnis apsaugo žarną nuo oro sąlygų. Vidinis sluoksnis užstoja visą šviesą, kad dumbliai negalėtų atsirasti žarnos viduje. Be to, patvarios žarnos sudėtyje nėra ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino - tai reiškia, kad joje nėra kenksmingų sveikatai medžiagų. Pliūpsnio slėgis iki 45 barų ir atspari temperatūros kaitai nuo -20 iki +60 ° C. Performance Plus sodo žarna yra idealus sprendimas norintiems laistyti vidutinio dydžio ir didelius sodus bei kitas erdves. Šiam modeliui suteikiama 15 metų garantija.