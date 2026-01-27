3/4 colio skersmens, 50 metrų ilgio, tvirta, lanksti ir ypač atspari kilpų susidarymui: būtent dėl šių savybių naujoji Kärcher sodo žarna Performance Plus idealiai tinka vidutinių ir didelių sodų bei kitų teritorijų laistymui. Puikus pagalbininkas iš Kärcher: pagaminta iš aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos suteikiančios tobulesnį pojūtį, žarna palaiko pastovų vandens srautą ir ją žymiai patogiau laikyti rankoje. Oro sąlygoms ir UV atsparus išorinis sluoksnis apsaugo žarną nuo susidėvėjimo, o matinis vidurinis sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje. Be to, patvarioje sodo žarnoje nėra ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino - tai reiškia, kad joje nėra visiškai jokių žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų. Kiti žarnos pranašumai - atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +60° C, slėgis 30 barų ir 15 metų garantija.