Laistymo žarna Performance Plus 3/4" - 50m

Itin tvirta, ypač atspari kilpų susidarymui ir be sudėtyje esančių potencialiai kenksmingų medžiagų: 50 metrų ilgio Performance Plus 3/4" sodo žarna. Pagaminta iš aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos - pastoviam vandens tiekimui užtikrinti.

3/4 colio skersmens, 50 metrų ilgio, tvirta, lanksti ir ypač atspari kilpų susidarymui: būtent dėl šių savybių naujoji Kärcher sodo žarna Performance Plus idealiai tinka vidutinių ir didelių sodų bei kitų teritorijų laistymui. Puikus pagalbininkas iš Kärcher: pagaminta iš aukštos kokybės daugiasluoksnės austos medžiagos suteikiančios tobulesnį pojūtį, žarna palaiko pastovų vandens srautą ir ją žymiai patogiau laikyti rankoje. Oro sąlygoms ir UV atsparus išorinis sluoksnis apsaugo žarną nuo susidėvėjimo, o matinis vidurinis sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje. Be to, patvarioje sodo žarnoje nėra ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino - tai reiškia, kad joje nėra visiškai jokių žmonių sveikatai kenksmingų medžiagų. Kiti žarnos pranašumai - atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +60° C, slėgis 30 barų ir 15 metų garantija.

Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės medžiagų vidurinis sluoksnis
  • Lankstumas ir atsparumas smūgiams garantuoja optimalų vandens tekėjimą.
50 metrų
  • Vidutinio dydžio ir didelių paviršių bei sodų laistymui.
Kokybiška medžiaga suteikia ypatingą atsparumą, galintį atlaikytį iki 30 bar slėgį
  • Tvirta
Patogi sodo žarna su slėgiui atsparia apsauga.
  • Paprasta naudoti.
Atsparumas temperatūrai nuo -20 iki +60°C
  • Kokybiška žarna.
Šviesai nepralaidus sluoksnis apsaugo nuo dumblių susidarymo žarnos viduje.
  • Itin ilgaamžė.
Be ftalatų (<0,1%), kadmio, bario ir švino
  • Nekenksmingas sveikatai ir tausojantis aplinką
Viršutinis sluoksnis saugo nuo UV spindulių
  • Atspari oro sąlygoms.
15 metų garantija.
  • Atitinka aukštus kokybės standartus.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Skersmuo 3/4″
Vamzdžio ilgis (m) 50
Spalva Juoda
Svoris (kg) 11,5
Svoris (su pakuote) (kg) 11,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 390 x 390 x 250
Laistymo žarna Performance Plus 3/4" - 50m
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Vazoninių augalų laistymui
  • Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Skirta didelių sodų laistymui