Et allsidig produkt for fjerning av oljer, fett og organisk materiale med høytrykksvaskere - Natural Active Cleaner RM 82N fra Kärcher. Dette alkaliske rengjøringsmiddelet er laget av mer enn 99 prosent naturlige ingredienser og er inkludert på FiBL sin liste over ressurser for økologisk produksjon i Tyskland. De overflateaktivstoffene i formelen kommer fra hveteavskall, mais og andre naturlige ressurser, og er fullstendig nedbrytbare. Dette bærekraftige og naturlige rengjøringsmiddelet takler oppgaven med maksimal rengjøringseffekt enten det er innen (økologisk) landbruk, transportindustrien, matindustrien, byggeplasser eller verksteder. Det er fritt for silikoner, dufter og fargestoffer, lett å skille fra og ekstremt skånsomt mot materialer - også mot metaller og malte overflater takket være den ikke-korrosive formelen. PressurePro Natural Active Cleaner, alkaline RM 82N, leverer effektiv rengjøringseffekt selv ved lave vanntemperaturer og kan også brukes med høytrykksvaskere som håndterer temperaturer opptil 90 °C.