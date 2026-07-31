PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel, alkalisk RM 82N, 20l

Naturlig, alkalisk aktivt rengjøringsmiddel laget av fornybare råvarer. Leverer en ekstremt kraftig rengjøringseffekt og er egnet for bruk med både høytrykksvaskere og varmtvannsvaskere.

Et allsidig produkt for fjerning av oljer, fett og organisk materiale med høytrykksvaskere - Natural Active Cleaner RM 82N fra Kärcher. Dette alkaliske rengjøringsmiddelet er laget av mer enn 99 prosent naturlige ingredienser og er inkludert på FiBL sin liste over ressurser for økologisk produksjon i Tyskland. De overflateaktivstoffene i formelen kommer fra hveteavskall, mais og andre naturlige ressurser, og er fullstendig nedbrytbare. Dette bærekraftige og naturlige rengjøringsmiddelet takler oppgaven med maksimal rengjøringseffekt enten det er innen (økologisk) landbruk, transportindustrien, matindustrien, byggeplasser eller verksteder. Det er fritt for silikoner, dufter og fargestoffer, lett å skille fra og ekstremt skånsomt mot materialer - også mot metaller og malte overflater takket være den ikke-korrosive formelen. PressurePro Natural Active Cleaner, alkaline RM 82N, leverer effektiv rengjøringseffekt selv ved lave vanntemperaturer og kan også brukes med høytrykksvaskere som håndterer temperaturer opptil 90 °C.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 20
Forpakning (Stk) 1
pH 11
Vekt inkludert emballasje (kg) 22,4
PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel, alkalisk RM 82N, 20l
PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel, alkalisk RM 82N, 20l
PressurePro Naturlig aktivt rengjøringsmiddel, alkalisk RM 82N, 20l

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Bruksområder
  • Transport og maskiner
  • Bil-/ motorvask
  • Rengjøring av deler
  • Avfetting av overflater
  • Gulv- og overflaterengjøring