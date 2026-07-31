Overflatervasker FR 30

Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.

Overflatevaskeren FR 30 ME har robust utførelse i rustfritt stål av høy kvalitet, arbeidsbredde på 300 mm, og kan brukes med varmt vann. Den er ideell for innendørs rengjøring, som f.eks. i lokaler som benyttes til næringsmiddelindustri. Den har doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke etterlater merker på underlaget, og integrert tilkobling for sugeslange for fjerning av vannet som er benyttet til å vaske. Tekniske data: Max 250 bar, 1300 l / h, 85 °C. Dysesett må bestilles separat.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter (mm) 300
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge Sølv
Vekt inkludert emballasje (kg) 5
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