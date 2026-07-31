Overflatevaskeren FR 30 ME har robust utførelse i rustfritt stål av høy kvalitet, arbeidsbredde på 300 mm, og kan brukes med varmt vann. Den er ideell for innendørs rengjøring, som f.eks. i lokaler som benyttes til næringsmiddelindustri. Den har doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke etterlater merker på underlaget, og integrert tilkobling for sugeslange for fjerning av vannet som er benyttet til å vaske. Tekniske data: Max 250 bar, 1300 l / h, 85 °C. Dysesett må bestilles separat.