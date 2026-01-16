Set cu furtun și conexiune universală 15m

Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (½”), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.

Setul cu furtun de alimentare cu apă poate fi folosit nu numai ca furtun de alimentare pentru aparate de curățare cu presiune, ci și pentru udarea grădinii. Setul este gata pentru utilizare și cuprinde un furtun PrimoFlex® de 10 m fără ftalați (½”), un conector pentru furtun, un conector pentru furtun cu Aqua Stop și un racord universal pentru robinete fără filet. Reducția permite utilizarea adaptorului de robinet cu robinete care au un diametru exterior cuprins între 15 și 20 mm. Toate elementele pot fi cuplate fără a utiliza unelte.

Caracteristici si beneficii
Set de furtunuri gata de racordat
  • Ideal pentru udarea gradinii - si pentru alimentarea cu apa in timpul curatarii cu inalta presiune.
Furtun 1/2" PrimoFlex® cu o lungime de 10 m
  • Flexibil și rezistent la presiune, cu ranforsare țesută.
Adaptor furtun universal
  • Conexiune convenabila la robinetele fara filet cu un diametru exterior intre 15 si 20 mm.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lungime furtun (m) 10
Dimensiune filet G1/2
Culoarea Galben
Greutate (kg) 1,2
Greutate cu ambalaj (kg) 1,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 270 x 270 x 80

Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova