Set cu furtun și conexiune universală 15m
Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (½”), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.
Setul cu furtun de alimentare cu apă poate fi folosit nu numai ca furtun de alimentare pentru aparate de curățare cu presiune, ci și pentru udarea grădinii. Setul este gata pentru utilizare și cuprinde un furtun PrimoFlex® de 10 m fără ftalați (½”), un conector pentru furtun, un conector pentru furtun cu Aqua Stop și un racord universal pentru robinete fără filet. Reducția permite utilizarea adaptorului de robinet cu robinete care au un diametru exterior cuprins între 15 și 20 mm. Toate elementele pot fi cuplate fără a utiliza unelte.
Caracteristici si beneficii
Set de furtunuri gata de racordat
- Ideal pentru udarea gradinii - si pentru alimentarea cu apa in timpul curatarii cu inalta presiune.
Furtun 1/2" PrimoFlex® cu o lungime de 10 m
- Flexibil și rezistent la presiune, cu ranforsare țesută.
Adaptor furtun universal
- Conexiune convenabila la robinetele fara filet cu un diametru exterior intre 15 si 20 mm.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lungime furtun (m)
|10
|Dimensiune filet
|G1/2
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|1,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|270 x 270 x 80
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.