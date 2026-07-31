PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99, 10l

Svært effektivt, skånsomt og biologisk nedbrytbart rengjøringsmiddel for stripefri rengjøring av solcelle- og fotovoltaiske anlegg samt glassoverflater, uten å etterlate rester

Effektiv selv i ekstremt lave doser (fra 0,125 %), rimelig, kraftfull og perfekt tilpasset Kärcher iSolar-systemet: PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99 utmerker seg med stripefri rengjøring uten rester på alle solcelle- og fotovoltaiske anlegg samt glassoverflater. Rengjøringsmiddelet, som er egnet for alle hardhetsgrader av vann, er svært effektivt, skånsomt og biologisk nedbrytbart. Det fjerner trygt og pålitelig gjenstridig fugleskitt, pollen, sot og støv. Den innovative og svært milde sammensetningen til PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99 er til og med egnet for aluminiumsrammer og danner en jevn, kontinuerlig film på overflaten som forhindrer kalkflekker og forbedrer glideegenskapene til rengjøringsbørster – for skånsom rengjøring av overflaten uten behov for etterspyling.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
pH 9
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,3
Produkt
  • Mottok Pulire Innovation Award 2013.
  • For fjerning av gjenstridig og fettete smuss.
  • Forebygger kalkbelegg ved alle vannhardhetsnivåer, selv uten bruk av vannmykningsanlegg.
  • stripefri rengjøring uten rester
  • Reduserer gjentilsmussing
  • Ingen skade på solcelle- og fotovoltaiske moduler, glass- og plastbelegg, elokserte eller vanlige aluminiumsrammer.
  • Skånsom overflatebehandling takket være forbedrede glideegenskaper hos rengjøringsbørstene
  • DLG-testet (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
  • Svært effektiv
  • Kan trygt tømmes i avløpssystem tilknyttet det kommunale renseanlegget
  • Lett biologisk nedbrytbart (i henhold til OECD-retningslinjer)
PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99, 10l
PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99, 10l
PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99, 10l
PressurePro Solcelle rengjøringsmiddel RM 99, 10l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P264 Vask grundig etter bruk.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
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Bruksområder
  • Solcelle- og fotovoltaiske anlegg
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