Krtača s srednje trdimi ščetinami

Optimalno čiščenje fasad, navojnic in tekstilnih oblog je mogoče s krtačo s srednje trdimi ščetinami za hitro in preprosto priključitev na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher.

Hitra in neposredna priključitev na teleskopske nastavke za vodo ali visokotlačne nastavke Kärcher, pri čemer je krtača s srednje trdimi ščetinami popolna za učinkovito čiščenje fasad, navojnic in tekstilnih oblog. Integrirana je tudi 25-stopinjska visokotlačna šoba za visokotlačno uporabo, pri čemer je mogoča uporaba čiste vode s primerim kompletom šob. Krtača vsebuje tudi podporne ščetine za ustrezen tlak.

Značilnosti in prednosti
Lahko razumljivo barvno kodiranje
  • Barvno kodiranje olajšuje izbiro primerne krtače.
Raznovrstna področja uporabe
  • Integrirana visokotlačna šoba za uporabo krtače z visokotlačnim čistilnikom
  • Vključno z dvema šobama in enim priključnim delom za uporabo s čisto vodo
  • S štirimi priključki za šobe za optimalno uporabo vode
Specifikacije

Tehnični podatki

Dovodna temperatura (°C) max. 40
Priključni navoj M 18
Barva rdeča
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,329

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Področja uporabe
  • Za čiščenje fasad s površinami iz naravnega kamna, mavca ali lesa
  • Za čiščenje navojnic in senčil
  • Za čiščenje tekstila in folije
Dodatna oprema