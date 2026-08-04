Krtača s trdimi ščetinami

Krtača s trdimi ščetinami za čiščenje industrijskih fasadnih oblog in odstranjevanje grobih nečistoč, ki se preprosto namesti na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher.

Krtača s trdimi ščetinami omogoča temeljito, vendar nežno čiščenje industrijskih fasad in talnih oblog na prostem, kot sta kamen in les. Namestite jo lahko neposredno na visokotlačne nastavke, za čiščenje fasad pa tudi na teleskopske nastavke Kärcher. 25-stopinjska visokotlačna šoba in komplet šob za uporabo s čisto vodo sta vgrajena v krtačo. Za optimalen kontaktni tlak je krtača opremljene tudi z opornimi ščetinami.

Značilnosti in prednosti
Lahko razumljivo barvno kodiranje
  • Barvno kodiranje olajšuje izbiro primerne krtače.
Raznovrstna področja uporabe
  • Integrirana visokotlačna šoba za uporabo krtače z visokotlačnim čistilnikom
  • Vključno z dvema šobama in enim priključnim delom za uporabo s čisto vodo
  • S štirimi priključki za šobe za optimalno uporabo vode
Specifikacije

Tehnični podatki

Dovodna temperatura (°C) max. 40
Priključni navoj M 18
Barva zelena
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,236

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Področja uporabe
  • Za čiščenje dvorišč s kamnitimi in lesenimi oblogami
  • Za čiščenje fasadnih površin iz betona, opeke, pločevine ali jekla
Dodatna oprema