Krtača z mehkimi ščetinami

Krtača z mehkimi ščetinami za globinsko čiščenje občutljivih površin, kot je steklo ali solarni paneli, ki se preprosto namesti na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher.

Občutljive površine, kot so okna ali solarni paneli, zahtevajo nežno čiščenje, da jih ne poškodujemo. Krtača z mehkimi razcepljenimi ščetinami varuje občutljivo steklo, vendar kljub temu zagotavlja temeljito čiščenje – s čisto vodo ali pod visokim tlakom. V ta namen jo je mogoče hitro in preprosto priključiti na teleskopski nastavek za vodo ali visokotlačni nastavek Kärcher. Komplet šob za čisto vodo ali 25-stopinjska visokotlačna šoba omogočata oba načina uporabe.

Značilnosti in prednosti
Lahko razumljivo barvno kodiranje
  • Barvno kodiranje olajšuje izbiro primerne krtače.
Raznovrstna področja uporabe
  • Integrirana visokotlačna šoba za uporabo krtače z visokotlačnim čistilnikom
  • Vključno z dvema šobama in enim priključnim delom za uporabo s čisto vodo
  • S štirimi priključki za šobe za optimalno uporabo vode
Specifikacije

Tehnični podatki

Dovodna temperatura (°C) max. 40
Priključni navoj M 18
Barva modra
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,161

Video posnetki

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Področja uporabe
  • Za čiščenje solarnih panelov, površine iz (pleksi)stekla in zimskih vrtov
  • Za čiščenje občutljivih fasad s steklenimi, PVC ali barvanimi površinami
Dodatna oprema