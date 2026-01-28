Furtun Performance Plus 3/4" -50m

Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate.

Diametru de 3/4", lungime de 50 de metri, flexibil și extrem de rezistent la răsucire: Noul furtun Kärcher Performance Plus convinge prin aceste caracteristici atunci când irigați grădini medii sau mari. Stratul exterior anti-UV rezistent la intemperii, contribuie la protecția materialului, iar stratul intermediar opac asigură că nu se formează alge în furtun, precum și o țesătură multistrat durabilă, de înaltă calitate, cu proprietăți tactile îmbunătățite. Furtun de grădină fără ftalat (<0.1%), cadmiu, bariu și plumb, prin urmare, complet inofensiv pentru sănătate. Alte caracteristici de calitate sunt rezistența la temperatură de -20 până la +60° C și presiunea de rupere de 30 bari.

Caracteristici si beneficii
Materiale cu mai multe straturi de înaltă calitate
50 de metri
Materialul cu inserție de calitate conferă furtunului pereți ultra-puternici, capabili să reziste presiunilor de până la 30 de bari
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
Furtun de grădină de calitate fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și plumb
Strat exterior anti-UV
15 ani garanție

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 3/4″
Lungime furtun (m) 50
Culoarea Negru
Greutate (kg) 11,5
Greutate cu ambalaj (kg) 11,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 390 x 390 x 250
Furtun Performance Plus 3/4" -50m
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova