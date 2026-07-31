VehiclePro Flytende pusseskinn RM 833 er det ideelle tørkehjelpemiddelet for vaskeanlegg for varebiler og lastebiler uten tørkefunksjon. Den spesielle formuleringen danner en lukket film av vann som renner av vertikale flater uten å etterlate dråper, og tørker deretter uten striper eller flekker - perfekt for rengjøring av kjøretøyer med store synlige flater, som busser. I tillegg har VehiclePro Liquid Leather RM 833 også rengjøringsegenskaper på grunn av sin aktive ingrediensbase, og kan derfor brukes som en børstesjampo i systemer med kun én doseringsenhet. Selvfølgelig er de overflateaktive stoffene som den inneholder, nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004, og det gjør produktet miljøvennlig. Med VehiclePro Flytende pusseskinn RM 833 kan du være sikker på å få en pålitelig og effektiv måte å tørke og rengjøre bilen din på.