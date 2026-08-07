Automatyczny bęben na wąż z tworzywa sztucznego z wężem wysokociśnieniowym, 15 m

Sprężynowy, gotowy do użycia automatyczny bęben do węża do montażu naściennego. Upraszcza obsługę węża wysokociśnieniowego, skraca czas rozwijania i zwijania oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Nasz automatyczny bęben do węża jest dostarczany ze zwiniętym i zamontowanym wężem ciśnieniowym (15 m), dlatego po montażu naściennym jest gotowy do natychmiastowego użytku. Napędzany wysokiej jakości sprężyną ze stali nierdzewnej bęben na wąż skraca czas rozwijania i zwijania przed i po obsłudze węża, co pomaga zwiększyć produktywność. Niezawodne zwijanie i rozwijanie węża wysokociśnieniowego zapewnia prostszą, a co za tym idzie, bardziej komfortową obsługę dla użytkownika, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo pracy, ponieważ można skutecznie uniknąć ryzyka potknięcia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 15
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Waga z opakowaniem (kg) 7,1

Zakres dostawy

  • Bęben na wąż
  • Wąż wysokociśnieniowy

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