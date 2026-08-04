Talna šoba FR 30 Me

Talna šoba iz nerjavečega jekla, odporna na vročo vodo, z dvojnimi keramičnimi ležaji, vrtljivimi kolesi, ki ne puščajo sledi, in priključkom za sesalno cev. Idealen za čiščenje v zaprtih prostorih, npr. v živilski industriji.

Visokokakovostna talna šoba FR 30 ME, odporna na vročo vodo, z ohišjem iz nerjavečega jekla in delovno širino 300 mm, idealna za čiščenje v zaprtih prostorih, npr. v živilski industriji. Med lastnostmi so dvojni keramični ležaji, vrtljiva kolesa, ki ne puščajo sledi, in integriran priključek za sesalno cev za odstranjevanje pršilne vode. Tehnični podatki: Maks. 250 barov, 1300 l/h, 85 °C. Komplet šob je treba naročiti posebej.

Specifikacije

Tehnični podatki

Premer (mm) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Barva srebrna
Teža vključno z embalažo (Kg) 5
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.