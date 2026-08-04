Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine.

10-metrska visokotlačna cev (M 22 × 1,5) z zaščito pred pregibanjem. Vsebuje patentirani vrtljivi priključek AVS v pištoli in ročno spojko. DN 8/155 °C/315 barov.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 8
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 315
Dolžina (m) 10
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,485
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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