Preparat w żelu do motocykli, 500ml

Do ręcznego czyszczenia jednośladów. Skutecznie usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, insekty, tłuszcz i błoto. Żelowa konsystencja zapobiega spływaniu środka.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 70 x 240

Właściwości

  • Poprawiona formuła - efektywne czyszczenie nawet uporczywych zanieczyszczeń z pyłu hamulcowego
  • Żelowa formuła zapewnia doskonałą przyczepność, łatwy w użyciu
  • Gotowy do użycia
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Preparat w żelu do motocykli, 500ml
Preparat w żelu do motocykli, 500ml
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Rowery
Akcesoria