Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м
Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья
Шланг PrimoFlex® диаметр 1/2", длина 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Идеально подходит для полива и садов любого размера. Не содержит фталатов (<0,1 %), кадмия, бария и свинца - это означает, что он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья. Погодостойкий анти-УФ-слой защищает шланг от выгорания, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Шланг имеет высокую температурную стойкость от -20 до 65 ° C. Садовые шланги на для полива Kärcher исключительно гибкие, надежные и устойчивы к перегибу. Длительный срок службы плюс удобство в обращении. Гарантия 12 лет, при регистрации на сайте.
Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
- Долговечность
3 слоя
- Устойчивый к перегибам
Выдерживает давление до 24 бар
- Гарантированная прочность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
- Гарантированная прочность
Не содержит кадмия, бария и свинца
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Гарантированная прочность и долговечность
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- Гарантированная прочность
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|20
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|2,25
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,329
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|285 x 285 x 115
Совместимая техника
- BP 1 Barrel Set
- BP 3 Garden Set Plus
- BP 4.500 Garden Set Plus
- BP 5.000 Garden Set Plus
- G 7.180
- K
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T50
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home *EU
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
- PCL 4 patio cleaner
- PCL 6
- Держатель для шланга
- Держатель для шланга Plus
- Дождеватель CS 90
- Дождеватель импульсный PS 300
- Дождеватель круговой RS 120/2
- Дождеватель круговой RS 130/3
- Дождеватель круговой на пике CS 90 spike
- Дождеватель многофункциональный MS 100
- Катушка для шланга HR 3
- Катушка для шланга HR 4
- Катушка со шлангом HR 2.10 Set
- Катушка со шлангом HR 3.20 Set
- Мультифункциональный пистолет для полива
- Наконечник для полива
- Осцилирующий дождеватель OS 3.220 для прямоугольных участков
- Пистолет для полива
- Регулируемая насадка для полива
- Таймер подачи воды WT 2
- Таймер подачи воды WT 4
- Тележка для шланга HT 2
- Тележка для шланга HT 3
- Тележка для шланга HT 4
- Тележка для шланга HT 5 M
- Тележка для шланга HT 6 M
- Тележка для шлангов HT 3.400
- Тележка со шлангом HT 2.20 Set
- Тележка со шлангом HT 3.20 Set
- Тележка со шлангом HT 4.20 Set
- Тележка со шлангом HT 5.20 M Set
- Штанга для полива, 6 типов струи