Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м

Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья

Шланг PrimoFlex® диаметр 1/2", длина 20 м, давление на разрыв: 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Идеально подходит для полива и садов любого размера. Не содержит фталатов (<0,1 %), кадмия, бария и свинца - это означает, что он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья. Погодостойкий анти-УФ-слой защищает шланг от выгорания, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Шланг имеет высокую температурную стойкость от -20 до 65 ° C. Садовые шланги на для полива Kärcher исключительно гибкие, надежные и устойчивы к перегибу. Длительный срок службы плюс удобство в обращении. Гарантия 12 лет, при регистрации на сайте.

Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
  • Долговечность
3 слоя
  • Устойчивый к перегибам
Выдерживает давление до 24 бар
  • Гарантированная прочность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
  • Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
  • Гарантированная прочность
Не содержит кадмия, бария и свинца
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
  • Гарантированная прочность и долговечность
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
  • Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
  • Гарантированная прочность
Спецификации

Технические характеристики

Диаметр 1/2″
Длина шланга (м) 20
Цвет Желтый
Вес (кг) 2,25
Вес (с упаковкой) (кг) 2,329
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 285 x 285 x 115
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м
Совместимая техника
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова