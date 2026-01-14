Furtun Primo Flex (1/2'' - 20m)
Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .
Furtun de calitate PrimoFlex® 1/2" 20 m ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici si mari. Furtun de gradina cu 3 straturi, rezistent la presiune, impletitura consolidata, fara ftalati (0,1%), cadmiu, bariu si plumb, nu este nociv pentru sanatate. Un strat exterior rezistent la intemperii, rezistent la UV protejeaza materialul si un interstrat opac previne formarea algelor in furtun. Presiune maxima de 24 bari. Temperatura de operare a furtunului in intervalul -20 si 65ºC. 12 ani de garantie. Furtunurile de gradina Karcher sunt extrem de flexibile, durabile si nu se indoaie. Avantajele sunt clare: extrem de durabile si usor de manevrat. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
12 ani garantie
- Durata lunga de viata.
3 straturi
- Rezistent la indoire
Presiune maxima suportata :24 bar
- Robustete garantata
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C
- Robustete garantata
Fara cadmiu, bariu si plumb
- Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
- Robustete garantata si durabilitate
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
- Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii
- Robustete garantata
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|1/2″
|Lungime furtun (m)
|20
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|2,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|285 x 285 x 115
