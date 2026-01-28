Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750, 10л

RM 750 основательно удаляет самые стойкие загрязнения (масляные, жировые, сажевые), а также следы крови и белковые отложения. С низким пенообразованием. Прекрасно подходит для применения с приспособлениями для очистки поверхностей.Применение:Вручную: 5-50 %В поломоечной машине: 1-20 %Предварительное разбавления для АВД: 1+3Дозировка: 1-5 %Свойства: щелочное, рН: 14 (концентрат)

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 13,7
Вес (кг) 11,12
Вес (с упаковкой) (кг) 11,829
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 290 x 190 x 230
Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750, 10л
Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750, 10л
Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750, 10л
Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750, 10л
Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750, 10л
Совместимая техника
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Очистка деталей
  • Уборка полов
  • Обезжиривание поверхностей
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова