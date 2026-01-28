Интенсивное средство для глубокой очистки RM 750, 10л
RM 750 основательно удаляет самые стойкие загрязнения (масляные, жировые, сажевые), а также следы крови и белковые отложения. С низким пенообразованием. Прекрасно подходит для применения с приспособлениями для очистки поверхностей.Применение:Вручную: 5-50 %В поломоечной машине: 1-20 %Предварительное разбавления для АВД: 1+3Дозировка: 1-5 %Свойства: щелочное, рН: 14 (концентрат)
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Единица упаковки (шт.)
|1
|pH
|13,7
|Вес (кг)
|11,12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,829
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|290 x 190 x 230
Совместимая техника
Области применения
- Транспорт и транспортное оборудование
- Мойка кузова автомобиля/двигателя
- Очистка деталей
- Уборка полов
- Обезжиривание поверхностей