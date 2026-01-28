Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA, 10l
Curatatorul pentru podele puternic indeparteaza in detaliu cele mai dure murdariri percum ulei, grasime, funingine, sange sau albumina. Sarac in spuma. Potrivit pentru prelucrarea cu curatatoare de suprafete. Fara NTA.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|10
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|13,7
|Greutate (kg)
|11,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|290 x 190 x 230
Masini compatibile
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Bp+R75
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 150 R DOSE(Perie)
- B 200 R Bp Pack DOSE+285AhAGM+D110+Rins+
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+D90+Squeegee
- B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 300 R I Diesel
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 300 RI Bp Pack + SD
- B 40 W Bp DOSE
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 70 R Bp Pack Classic
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Bp Pack Classic *EU
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic *EU
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 80/100 W Bp Classic *EU
- BD 80/100 W Bp Pack Classic *EU
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 35/12 C Bp Pack *EU
- BR 40/10 C
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 45/22 C
- BR 55/40 RS Bp Pack
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S PLUS
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15 - 4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 C *EU
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX *EU
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 7/11-4 Cage
- HD 7/14-4 M
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 M
- HD 7/20 G Entry Class *EU
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class *EU
- HD 9/18-4 Cage *KAP
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U *KAP
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 Classic *KAP
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 860
- PRO HD 600
Domenii de intrebuintare
- Domeniul de transport si aparate
- Spalarea masinii si a motorului
- Curatarea pieselor
- Curățarea podelelor
- Degresarea suprafetelor