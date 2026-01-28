Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA, 10l

Curatatorul pentru podele puternic indeparteaza in detaliu cele mai dure murdariri percum ulei, grasime, funingine, sange sau albumina. Sarac in spuma. Potrivit pentru prelucrarea cu curatatoare de suprafete. Fara NTA.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 10
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 13,7
Greutate (kg) 11,1
Greutate cu ambalaj (kg) 11,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 290 x 190 x 230
Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA, 10l
Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA, 10l
Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA, 10l
Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA, 10l
Curatitor pentru podele intensiv RM 750, fara NTA, 10l
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Domeniul de transport si aparate
  • Spalarea masinii si a motorului
  • Curatarea pieselor
  • Curățarea podelelor
  • Degresarea suprafetelor
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova