Rýchlospojka

Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôsobené na vysokotlakové zariadenia Kärcher, vhodné pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca.

So systémom EASY!Lock s vnútorným závitom M 22 x 1,5.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Rýchlospojka náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher