Myjka do powierzchni FRV 30 Me ze stali nierdzewnej umożliwia czyszczenie gorącą wodą o temperaturze do 85°C. Dzięki zintegrowanemu automatycznemu odsysaniu brudnej wody myjka FRV 30 Me ze stali nierdzewnej sprawia, że czyszczenie powierzchni jest wydajniejsze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Myjka FRV 30 Me jest wyposażona w odporny na wysokie temperatury wąż ssący o długości 7,5 m wykonany z poliuretanu. Do dodatkowych zalet wysokowydajnej myjki do powierzchni należą niepozostawiające śladów rolki sterujące i podwójne łożysko ceramiczne. Dane techniczne: Maks. 250 barów / 1300 l/h. (Zestaw dysz odpowiedni do konkretnego urządzenia zamawia się oddzielnie)