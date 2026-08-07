Lanca do czyszczenia rynien

Lanca przeznaczona do czyszczenia systemów rynnowych. Specjalny kształt lancy oraz dyszy umożliwają czyszczenie rynien bez konieczności usuwania pokryw i osłon.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (mm) 960
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,9
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