Poza różnorodnymi obszarami zastosowania z użyciem wysokiego lub niskiego ciśnienia do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych lanca teleskopowa TL 10 C umożliwia również odkurzanie, na przykład kurzu z rur. Zawierająca wysokiej jakości włókno węglowe, praktyczne zaciski z możliwością beznarzędziowej regulację siły zacisku oraz maksymalny zasięg do 10 m, lanca teleskopowa TL 10 C imponuje maksymalną solidnością i minimalną masą. Zintegrowana konstrukcja zapobiegająca skręcaniu się, a także obrotowa podstawa zapewniają jeszcze bezpieczniejszą i bardziej ergonomiczną pracę. Podstawa jest dodatkowo wyposażona w hak do bezpiecznego podłączania uprzęży.