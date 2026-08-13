Lanca teleskopowa TL 10 C

Lanca teleskopowa z włókna szklanego TL 10 C. Zasięg do 10 m i praktyczne zaciski. Wielofunkcyjna, do czyszczenia elewacji, okien lub paneli fotowoltaicznych.

Poza różnorodnymi obszarami zastosowania z użyciem wysokiego lub niskiego ciśnienia do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych lanca teleskopowa TL 10 C umożliwia również odkurzanie, na przykład kurzu z rur. Zawierająca wysokiej jakości włókno węglowe, praktyczne zaciski z możliwością beznarzędziowej regulację siły zacisku oraz maksymalny zasięg do 10 m, lanca teleskopowa TL 10 C imponuje maksymalną solidnością i minimalną masą. Zintegrowana konstrukcja zapobiegająca skręcaniu się, a także obrotowa podstawa zapewniają jeszcze bezpieczniejszą i bardziej ergonomiczną pracę. Podstawa jest dodatkowo wyposażona w hak do bezpiecznego podłączania uprzęży.

Cechy i zalety
Lanca teleskopowa TL 10 C: Wszechstronne zastosowanie
Wszechstronne zastosowanie
Do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych wodą osmotyczną. Do czyszczenia wysokociśnieniowego lub niskociśnieniowego ze szczotkami do mycia.
Lanca teleskopowa TL 10 C: Maksymalna ergonomia
Maksymalna ergonomia
Blokada zapobiegająca skręcaniu sekcji lancy do bezpiecznej i ergonomicznej pracy. Zaciski do szybkiego i prostego luzowania zacisku lancy. Obrotowa podstawa zapewnia prostą i ergonomiczną pracę.
Lanca teleskopowa TL 10 C: Prostota użytkowania
Prostota użytkowania
Beznarzędziowa regulacja siły zacisków przy zaciskach Zawiera haki zaciskowe do prowadzenia przewodu wody poza lancą. Podstawa z hakiem do mocowania pasa i stelażu do noszenia.
Maksymalne bezpieczeństwo
  • Zintegrowana taśma blokująca na każdej sekcji, aby uniknąć pełnego wyciągnięcia lancy.
  • Nieprzewodzący elektrycznie element łączący podstawę z lancą.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość rury teleskopowej (m) 2,2 - 10
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Materiał Włókno węglowe
Części 7
Gwint przyłącza M 18
Waga z opakowaniem (kg) 9,3

Zakres dostawy

  • Odkurzanie
  • Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi
  • Anti-Spin
  • Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi
  • Haczyk na wąż
  • Blokada przed wyciągnięciem

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Zastosowania
  • Idealna do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych
  • Umożliwia również odkurzanie na wysokościach
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