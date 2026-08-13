Dzięki zasięgowi do 14 m lanca teleskopowa TL 14 C wykonana z solidnego i lekkiego włókna węglowego zapewnia niemalże nieograniczone pola do zastosowania. Można jej używać do czyszczenia okien, elewacji lub paneli fotowoltaicznych wodą osmotyczną, a także do zastosowań wysoko- i niskociśnieniowych, a nawet do odkurzania, na przykład rynien. Chowanie i wyciąganie jest bardzo proste dzięki innowacyjnym zaciskom oraz indywidualnie regulowanej sile zacisku bez użycia żadnych narzędzi. Obrotowa podstawa z hakiem do podłączania uprzęży, a także unikatowa konstrukcja zapobiegająca skręcaniu się zapewniają bezpieczne i ergonomiczne warunki do pracy.