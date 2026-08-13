Lanca teleskopowa TL 14 C

Maksymalna sztywność przy minimalnej masie: lanca teleskopowa TL 14 C wykonana z włókna węglowego. Ogromny zasięg 14 m, wielofunkcyjność i łatwość użytkowania dzięki praktycznym zaciskom.

Dzięki zasięgowi do 14 m lanca teleskopowa TL 14 C wykonana z solidnego i lekkiego włókna węglowego zapewnia niemalże nieograniczone pola do zastosowania. Można jej używać do czyszczenia okien, elewacji lub paneli fotowoltaicznych wodą osmotyczną, a także do zastosowań wysoko- i niskociśnieniowych, a nawet do odkurzania, na przykład rynien. Chowanie i wyciąganie jest bardzo proste dzięki innowacyjnym zaciskom oraz indywidualnie regulowanej sile zacisku bez użycia żadnych narzędzi. Obrotowa podstawa z hakiem do podłączania uprzęży, a także unikatowa konstrukcja zapobiegająca skręcaniu się zapewniają bezpieczne i ergonomiczne warunki do pracy.

Cechy i zalety
Lanca teleskopowa TL 14 C: Wszechstronne zastosowanie
Wszechstronne zastosowanie
Do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych wodą osmotyczną. Do czyszczenia wysokociśnieniowego lub niskociśnieniowego ze szczotkami do mycia.
Lanca teleskopowa TL 14 C: Maksymalna ergonomia
Maksymalna ergonomia
Blokada zapobiegająca skręcaniu sekcji lancy do bezpiecznej i ergonomicznej pracy. Zaciski do szybkiego i prostego luzowania zacisku lancy. Obrotowa podstawa zapewnia prostą i ergonomiczną pracę.
Lanca teleskopowa TL 14 C: Prostota użytkowania
Prostota użytkowania
Beznarzędziowa regulacja siły zacisków przy zaciskach Zawiera haki zaciskowe do prowadzenia przewodu wody poza lancą. Podstawa z hakiem do mocowania pasa i stelażu do noszenia.
Maksymalne bezpieczeństwo
  • Zintegrowana taśma blokująca na każdej sekcji, aby uniknąć pełnego wyciągnięcia lancy.
  • Nieprzewodzący elektrycznie element łączący podstawę z lancą.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość rury teleskopowej (m) 2,4 - 14
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Materiał Włókno węglowe
Części 10
Gwint przyłącza M 18
Waga z opakowaniem (kg) 10,2

Zakres dostawy

  • Odkurzanie
  • Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi
  • Anti-Spin
  • Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi
  • Haczyk na wąż
  • Blokada przed wyciągnięciem

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Zastosowania
  • Idealna do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych
  • Umożliwia również odkurzanie na wysokościach
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