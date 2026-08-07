Lanca teleskopowa TL 7 F

Teleskopowa lanca TL 7 F o zasięgu do 7 m wykonana z solidnego i lekkiego włókna szklanego. Z praktycznymi zaciskami do prostego składania i rozkładania.

Idealna do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych za pomocą szczotek i wody osmotycznej, lanca teleskopowa TL 7 F o długości do 7 m wykonana z włókna szklanego. Praktyczne zaciski umożliwiają wygodne chowanie i wyciąganie, siłę zacisku można ustawić indywidualnie i regulować swobodnie bez narzędzi. Obrotowa podstawa zapewnia bardzo prostą i ergonomiczną pracę — w razie potrzeby do podstawy można bezpośrednio podłączyć pas do noszenia.

Cechy i zalety
Lanca teleskopowa TL 7 F: Wszechstronne zastosowanie
Wszechstronne zastosowanie
Do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych wodą osmotyczną. Do czyszczenia wysokociśnieniowego lub niskociśnieniowego ze szczotkami do mycia.
Lanca teleskopowa TL 7 F: Maksymalna ergonomia
Maksymalna ergonomia
Zaciski do szybkiego i prostego luzowania zacisku lancy. Obrotowa podstawa zapewnia prostą i ergonomiczną pracę.
Lanca teleskopowa TL 7 F: Prostota użytkowania
Prostota użytkowania
Beznarzędziowa regulacja siły zacisków przy zaciskach Zawiera haki zaciskowe do prowadzenia przewodu wody poza lancą. Podstawa z hakiem do mocowania pasa i stelażu do noszenia.
Maksymalne bezpieczeństwo
  • Zintegrowana taśma blokująca na każdej sekcji, aby uniknąć pełnego wyciągnięcia lancy.
  • Nieprzewodzący elektrycznie element łączący podstawę z lancą.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość rury teleskopowej (m) 2 - 7
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Materiał Włókno szklane
Części 5
Gwint przyłącza M 18
Waga z opakowaniem (kg) 5,1

Zakres dostawy

  • Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi
  • Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi
  • Haczyk na wąż
  • Blokada przed wyciągnięciem

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Idealna do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych
Akcesoria