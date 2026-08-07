Idealna do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych za pomocą szczotek i wody osmotycznej, lanca teleskopowa TL 7 F o długości do 7 m wykonana z włókna szklanego. Praktyczne zaciski umożliwiają wygodne chowanie i wyciąganie, siłę zacisku można ustawić indywidualnie i regulować swobodnie bez narzędzi. Obrotowa podstawa zapewnia bardzo prostą i ergonomiczną pracę — w razie potrzeby do podstawy można bezpośrednio podłączyć pas do noszenia.