Może służyć do czyszczenia okien, elewacji lub paneli fotowoltaicznych wodą osmotyczną pod niskim ciśnieniem za pomocą szczotek do mycia lub pod wysokim ciśnieniem. Hybrydowa teleskopowa lanca TL 7 H o zasięgu do 7 m jest wielofunkcyjna. Wykonana ze specjalnej mieszaniny włókna węglowego i szklanego imponuje wysoką solidnością, a zarazem bardzo niską masą. Innowacyjne zaciski umożliwiają wygodne chowanie i wyciąganie, podczas gdy zintegrowana konstrukcja zapobiegająca skręcaniu się i obrotowa podstawa zapewniają maksymalnie ergonomiczne warunki do pracy. Beznarzędziowe, indywidualne ustawianie siły zacisku również ułatwia obsługę. Dzięki hakowi przy podstawie można również zastosować system nośny.