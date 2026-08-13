Lanca teleskopowa TL 7 H

Wielofunkcyjna lanca teleskopowa TL 7 H wykonana z solidnej i lekkiej mieszanki włókna węglowego z włóknem szklanym. Funkcja teleskopowa z praktycznymi zaciskami Zasięg do 7 m.

Może służyć do czyszczenia okien, elewacji lub paneli fotowoltaicznych wodą osmotyczną pod niskim ciśnieniem za pomocą szczotek do mycia lub pod wysokim ciśnieniem. Hybrydowa teleskopowa lanca TL 7 H o zasięgu do 7 m jest wielofunkcyjna. Wykonana ze specjalnej mieszaniny włókna węglowego i szklanego imponuje wysoką solidnością, a zarazem bardzo niską masą. Innowacyjne zaciski umożliwiają wygodne chowanie i wyciąganie, podczas gdy zintegrowana konstrukcja zapobiegająca skręcaniu się i obrotowa podstawa zapewniają maksymalnie ergonomiczne warunki do pracy. Beznarzędziowe, indywidualne ustawianie siły zacisku również ułatwia obsługę. Dzięki hakowi przy podstawie można również zastosować system nośny.

Cechy i zalety
Lanca teleskopowa TL 7 H: Wszechstronne zastosowanie
Wszechstronne zastosowanie
Do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych wodą osmotyczną. Do czyszczenia wysokociśnieniowego lub niskociśnieniowego ze szczotkami do mycia.
Lanca teleskopowa TL 7 H: Maksymalna ergonomia
Maksymalna ergonomia
Blokada zapobiegająca skręcaniu sekcji lancy do bezpiecznej i ergonomicznej pracy. Zaciski do szybkiego i prostego luzowania zacisku lancy. Obrotowa podstawa zapewnia prostą i ergonomiczną pracę.
Lanca teleskopowa TL 7 H: Prostota użytkowania
Prostota użytkowania
Beznarzędziowa regulacja siły zacisków przy zaciskach Zawiera haki zaciskowe do prowadzenia przewodu wody poza lancą. Podstawa z hakiem do mocowania pasa i stelażu do noszenia.
Maksymalne bezpieczeństwo
  • Zintegrowana taśma blokująca na każdej sekcji, aby uniknąć pełnego wyciągnięcia lancy.
  • Nieprzewodzący elektrycznie element łączący podstawę z lancą.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość rury teleskopowej (m) 2 - 7
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Materiał Hybryda
Części 5
Gwint przyłącza M 18
Waga z opakowaniem (kg) 4,6

Zakres dostawy

  • Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi
  • Anti-Spin
  • Regulacja siły zacisku bez konieczności użycia narzędzi
  • Haczyk na wąż
  • Blokada przed wyciągnięciem

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Zastosowania
  • Idealna do czyszczenia okien, elewacji i paneli fotowoltaicznych
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