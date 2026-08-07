Przedłużka do lancy spryskującej, 1000 mm

Przedłużenie lancy spryskującej z przyłączem EASY!Lock. Długość 1000 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze (bar) 300
Długość (mm) 1000
Temperatura (°C) maks. 155
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,6

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