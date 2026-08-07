Wąż wysokociśnieniowy, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Dogodna długość (30 m) i innowacyjne ręczne złącze śrubowe EASY!Lock: wąż wysokociśnieniowy (ID 8) z funkcją ANTI!Twist do wartości ciśnienia maks. 315 barów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 315
Długość (m) 30
Gwint przyłącza 2 x EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 6,3
Wąż wysokociśnieniowy, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.