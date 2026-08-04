Pršilna cev, 1050 mm, vrtljiv

Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska

Razpršilne cevi v različnih dolžinskih izvedbah, nerjavno jeklo z ročnim privitjem. Ergonomsko oblikovane školjke ročaja, ki zagotavljajo optimalno uporabo in izolacijo. Pod tlakom vrtljive za 360°.

Specifikacije

Tehnični podatki

Maksimalen delovni tlak (bar) 300
Dolžina (mm) 1050
Temperatura (°C) max. 155
Priključni navoj EASY!Lock
Ročaj vrtljiv
Teža vključno z embalažo (Kg) 1

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