Visokotlačna pištola EASY!Force

Brez utrujenosti: visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika.

Revolucionarni koncept visokotlačne pištole EASY! Force zagotavlja popolnoma novo delovno udobje brez utrujenosti tudi v daljšem časovnem obdobju. V tem primeru se uporabi povratna sila visokotlačnega curka, da se zadrževalna sila za uporabnika zmanjša na nič. In kar zadeva življenjsko dobo, visokotlačna pištola prepriča zahvaljujoč visokokakovostnim materialom: tako krogla kot tesnilni sedež ventila iz keramike, ki je veliko težje od vseh možnih tujih delcev. Celoten keramični ventil zagotavlja približno 5-krat daljšo življenjsko dobo v primerjavi z drugimi visokotlačnimi pištolami.

Specifikacije

Tehnični podatki

Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 300
Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,772

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