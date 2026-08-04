Revolucionarni koncept visokotlačne pištole EASY! Force zagotavlja popolnoma novo delovno udobje brez utrujenosti tudi v daljšem časovnem obdobju. V tem primeru se uporabi povratna sila visokotlačnega curka, da se zadrževalna sila za uporabnika zmanjša na nič. In kar zadeva življenjsko dobo, visokotlačna pištola prepriča zahvaljujoč visokokakovostnim materialom: tako krogla kot tesnilni sedež ventila iz keramike, ki je veliko težje od vseh možnih tujih delcev. Celoten keramični ventil zagotavlja približno 5-krat daljšo življenjsko dobo v primerjavi z drugimi visokotlačnimi pištolami.