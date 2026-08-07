Nástrčný systém

Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Kompatibilné stroje
Nástrčný systém náhradný diel

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