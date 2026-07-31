Adapter 6 TR22IG-M22AG

Адаптер 6 для з'єднання нового апарату зі старим шлангом та старого шланга з новим пістолетом

Цей адаптер дозволяє легко та надійно приєднувати до інноваційного пістолета EASY!Force, а також апаратів високого тиску, оснащених роз'ємом EASY!Lock, шланги високого тиску з роз'ємом M 22 х 1,5. Вибір відповідного адаптера з нашої широкої програми адаптерів та його правильне приєднання значно полегшуються наявністю номерів на пластикових оболонках та їх двоколірним кодуванням: антрацитовий колір відповідає новим розніманням EASY!Lock, а чорний – колишнім розніманням з метричним різьбленням.

Специфікації

Технічні характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. тиск (бар) 300
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,142
Сумісна техніка