Hadica PrimoFlex®1/2"- 20 m

Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.

Kvalitná hadica PrimoFlex® s priemerom 1/2" a dĺžkou 20 m sa ideálne hodí na zavlažovanie malých až veľkých plôch a záhrad. 3-vrstvová záhradná hadica s výpletom odolným voči tlaku neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, bárium a olovo a tým je zdravotne úplne neškodná. Vonkajšia vrstva, ktorá neprepúšťa UV žiarenie a je odolná voči poveternostným vplyvom, chráni materiál a svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadice. Prietržný tlak činí 24 bar. Okrem toho sa hadica vyznačuje vysokou odolnosťou voči teplotám od - 20 do 65° C. Na túto flexibilnú záhradnú hadicu poskytujeme záruku 12 rokov. Záhradné hadice produktového radu Kärcher na zavlažovanie sú extrémne flexibilné, robustné a odolné voči prelomeniu. Dlhá životnosť a jednoduchá manipulácia.

Vlastnosti a výhody
12 rokov záruka
  • Dlhá životnosť
3 vrstvy
  • Odolná proti zlomeniu
Prietržný tlak 24 bar
  • Zaručená odolnosť
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
  • Pre ľahkú manipuláciu.
High temperature resistance from 0 to +40 °C
  • Zaručená odolnosť
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
  • Zdravotne nezávadná a ekologická
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
  • Dlhá životnosť
Kvalitná záhradná hadica bez obsahu ftalátov
  • Zdravotne nezávadná a ekologická
Vonkajšia vrstva odolná voči UV žiareniu a vplyvom počasia
  • Zaručená odolnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″
Dĺžka hadice (m) 20
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 2,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 285 x 285 x 115
