Sa svojom visokokvalitetnom i dugotrajnom izvedbom od nehrđajućeg čelika i polietereterketona, hidraulička jedinica za valjkaste četke povećava mogućnosti naših visokotlačnih čistača – čak i kod najmanjih modela s malim količinama vode. Pogonska jedinica s integriranom polugom za prskanje za savršeno ispuštanje vode omogućuje korištenje nastavaka s četkama različite tvrdoće koji se zahvaljujući sustavu za brzu zamjenu vrlo jednostavno zamjenjuju i na siguran način pričvršćuju na pogonsku jedinicu. Postoje opcije za neposredno postavljanje na cijev za prskanje i na teleskopsku cijev. Nastavci su, ovisno o izvedbi, prikladni za zahtjevne poslove čišćenja solarnih postrojenja, staklenih površina, osjetljivih i grubih fasada, kao i za dvorišta s kamenim ili drvenim površinama. Kod čišćenje fasade, četke se automatski postavljaju prema gore, te se na taj način smanjuje fizičko opterećenje za korisnika. Osim toga su opcionalno dostupni i zaštita od prskanja (4.762-621.0) te okretni zglob (4.481-042.0).