Pogon za valjkastu četku 500
Hidraulička pogonska jedinica za valjkaste četke. Naši profesionalni visokotlačni čistači za čišćenje fasada ili solarnih postrojenja. Postavljanje na teleskopsku ili cijev za prskanje.
Sa svojom visokokvalitetnom i dugotrajnom izvedbom od nehrđajućeg čelika i polietereterketona, hidraulička jedinica za valjkaste četke povećava mogućnosti naših visokotlačnih čistača – čak i kod najmanjih modela s malim količinama vode. Pogonska jedinica s integriranom polugom za prskanje za savršeno ispuštanje vode omogućuje korištenje nastavaka s četkama različite tvrdoće koji se zahvaljujući sustavu za brzu zamjenu vrlo jednostavno zamjenjuju i na siguran način pričvršćuju na pogonsku jedinicu. Postoje opcije za neposredno postavljanje na cijev za prskanje i na teleskopsku cijev. Nastavci su, ovisno o izvedbi, prikladni za zahtjevne poslove čišćenja solarnih postrojenja, staklenih površina, osjetljivih i grubih fasada, kao i za dvorišta s kamenim ili drvenim površinama. Kod čišćenje fasade, četke se automatski postavljaju prema gore, te se na taj način smanjuje fizičko opterećenje za korisnika. Osim toga su opcionalno dostupni i zaštita od prskanja (4.762-621.0) te okretni zglob (4.481-042.0).
Značajke i prednosti
Rotirajuća hidraulička pogonska jedinica s valjkastom četkomNije potreban dodatni motor za pogon četke. Kompaktna izvedba i mala težina. Visokokvalitetna izvedba od nehrđajućeg čelika i polietereterketona (PEEK).
Zamjenjivi nastavci s četkomJamči optimalnu četku za sve površine. Zvuk prilikom priključivanja nastavaka s četkom jamči njihovo sigurno korištenje. Različite boje olakšavaju odabir prikladnog nastavka s četkom.
Integrirana cijev za prskanjeRavnomjerno ispuštanje vode po cijeloj dužini četke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|350 / 1000
|Dolazna temperatura (°C)
|40
|Priključni navoj
|M 18
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2,1
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Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
Područja primjene
- Za čišćenje solarnih postrojenja, površina od (akrilnog) stakla i zimskih vrtova
- Za čišćenje fasada, roleta i zastora
- Za čišćenje tekstila i membranskih folija
- Za čišćenje dvorišta s kamenim i drvenim površinama
Pribor
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