Pogon za valjkastu četku 500

Hidraulička pogonska jedinica za valjkaste četke. Naši profesionalni visokotlačni čistači za čišćenje fasada ili solarnih postrojenja. Postavljanje na teleskopsku ili cijev za prskanje.

Sa svojom visokokvalitetnom i dugotrajnom izvedbom od nehrđajućeg čelika i polietereterketona, hidraulička jedinica za valjkaste četke povećava mogućnosti naših visokotlačnih čistača – čak i kod najmanjih modela s malim količinama vode. Pogonska jedinica s integriranom polugom za prskanje za savršeno ispuštanje vode omogućuje korištenje nastavaka s četkama različite tvrdoće koji se zahvaljujući sustavu za brzu zamjenu vrlo jednostavno zamjenjuju i na siguran način pričvršćuju na pogonsku jedinicu. Postoje opcije za neposredno postavljanje na cijev za prskanje i na teleskopsku cijev. Nastavci su, ovisno o izvedbi, prikladni za zahtjevne poslove čišćenja solarnih postrojenja, staklenih površina, osjetljivih i grubih fasada, kao i za dvorišta s kamenim ili drvenim površinama. Kod čišćenje fasade, četke se automatski postavljaju prema gore, te se na taj način smanjuje fizičko opterećenje za korisnika. Osim toga su opcionalno dostupni i zaštita od prskanja (4.762-621.0) te okretni zglob (4.481-042.0).

Značajke i prednosti
Pogon za valjkastu četku 500: Rotirajuća hidraulička pogonska jedinica s valjkastom četkom
Rotirajuća hidraulička pogonska jedinica s valjkastom četkom
Nije potreban dodatni motor za pogon četke. Kompaktna izvedba i mala težina. Visokokvalitetna izvedba od nehrđajućeg čelika i polietereterketona (PEEK).
Pogon za valjkastu četku 500: Zamjenjivi nastavci s četkom
Zamjenjivi nastavci s četkom
Jamči optimalnu četku za sve površine. Zvuk prilikom priključivanja nastavaka s četkom jamči njihovo sigurno korištenje. Različite boje olakšavaju odabir prikladnog nastavka s četkom.
Pogon za valjkastu četku 500: Integrirana cijev za prskanje
Integrirana cijev za prskanje
Ravnomjerno ispuštanje vode po cijeloj dužini četke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 350 / 1000
Dolazna temperatura (°C) 40
Priključni navoj M 18
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,1
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Za čišćenje solarnih postrojenja, površina od (akrilnog) stakla i zimskih vrtova
  • Za čišćenje fasada, roleta i zastora
  • Za čišćenje tekstila i membranskih folija
  • Za čišćenje dvorišta s kamenim i drvenim površinama
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