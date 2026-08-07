Rewolucyjna koncepcja pistoletu wysokociśnieniowego EASY!Force zapewnia bezwysiłkową pracę przez długi okres. Siła odrzutu strumienia wysokociśnieniowego jest używana do redukcji siły uchwytu operatora do zera. Pod względem wytrzymałości pistolet wysokociśnieniowy imponuje wysoką jakością materiałów: kula i gniazdo zaworu ceramicznego są dużo twardsze niż wszelkie możliwe ciało obce. W pełni ceramiczny zawór zapewnia 5-krotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z innymi pistoletami wysokociśnieniowymi.