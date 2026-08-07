Pistolet spryskujący EASY!Force Advanced

Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA!

Rewolucyjna koncepcja pistoletu wysokociśnieniowego EASY!Force zapewnia bezwysiłkową pracę przez długi okres. Siła odrzutu strumienia wysokociśnieniowego jest używana do redukcji siły uchwytu operatora do zera. Pod względem wytrzymałości pistolet wysokociśnieniowy imponuje wysoką jakością materiałów: kula i gniazdo zaworu ceramicznego są dużo twardsze niż wszelkie możliwe ciało obce. W pełni ceramiczny zawór zapewnia 5-krotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z innymi pistoletami wysokociśnieniowymi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,8

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