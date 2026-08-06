Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG

Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5.

Tímto adaptérem spojíte vysokotlaké hadice vybavené spojkou M 22 × 1,5 s vysokotlakými hadicemi, které mají náš inovativní nový systém EASY!Lock. Výběr vhodného adaptéru a správné přípojky z naší bohaté nabídky je naprosto jednoduchý. K tomu účelu jsou plastové pláště všech adaptérů opatřeny dvoubarevným kódem a číslem. Přitom antracitová symbolizuje naše nové připojení EASY!Lock, zatímco černá dosavadní metrický závit.

Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí