Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG

Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.

Pracovní nástavce vybavené přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakou pistoli EASY!Force spojíte rychle a bezpečně tímto adaptérem. Výběr vhodného adaptéru a správné přípojky z naší bohaté nabídky je snadný. K tomu účelu jsou plastové pláště všech adaptérů opatřeny dvoubarevným kódem a číslem. Přitom antracitová symbolizuje naše nové připojení EASY!Lock, zatímco černá dosavadní metrický závit.

Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
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