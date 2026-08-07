Szczotka, miękka

Prosta instalacja na lancach teleskopowych lub lancach wysokociśnieniowych firmy Kärcher: szczotka z miękkim włosiem do głębokiego czyszczenia wrażliwych powierzchni, takich jak szkło lub instalacje fotowoltaiczne.

Aby zapobiec uszkodzeniom, powierzchnie wrażliwe, takie jak okna lub instalacje fotowoltaiczne, wymagają odpowiednio łagodnych metod czyszczenia. Szczotka z miękkim i plecionym włosiem chroni wrażliwe szkło, nadal zapewniając dokładne czyszczenie — albo samą wodą, albo wysokim ciśnieniem. W tym celu można ją łatwo i szybko podłączyć do wodnej lancy teleskopowej lub lancy wysokociśnieniowej firmy Kärcher. Zestaw dysz do czystej wody lub dysza wysokociśnieniowa 25° gwarantują oba zastosowania.

Cechy i zalety
Zrozumiałe kody kolorów
  • Kody kolorów ułatwiają wybór odpowiedniej szczotki.
Wszechstronne obszary zastosowania
  • Zintegrowana dysza wysokociśnieniowa do stosowania szczotki z urządzeniem wysokociśnieniowym.
  • Zestaw zawiera 2 dysze i 1 złączkę do stosowania z czystą wodą.
  • Umożliwia podłączenie 4 dysz dla optymalnej aplikacji wody.
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Gwint przyłącza M 18
Kolor niebieski
Waga z opakowaniem (kg) 1,2

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do czyszczenia instalacji fotowoltaicznych, powierzchni wykonane ze szkła (Plexi) oraz ogrodów zimowych
  • Do czyszczenia wrażliwych elewacji z powierzchniami ze szkła, PCW oraz powierzchniami malowanymi
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