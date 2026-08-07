Aby zapobiec uszkodzeniom, powierzchnie wrażliwe, takie jak okna lub instalacje fotowoltaiczne, wymagają odpowiednio łagodnych metod czyszczenia. Szczotka z miękkim i plecionym włosiem chroni wrażliwe szkło, nadal zapewniając dokładne czyszczenie — albo samą wodą, albo wysokim ciśnieniem. W tym celu można ją łatwo i szybko podłączyć do wodnej lancy teleskopowej lub lancy wysokociśnieniowej firmy Kärcher. Zestaw dysz do czystej wody lub dysza wysokociśnieniowa 25° gwarantują oba zastosowania.