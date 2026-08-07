Szybkie i bezpośrednie połączenie z wodną lancą teleskopową lub lancą wysokociśnieniową firmy Kärcher, szczotka ze średnio-twardym włosiem idealnie nadaje się do wydajnego czyszczenia elewacji, rolet i tkanin. Dysza wysokociśnieniowa 25° zintegrowana na potrzeby zastosowań wysokociśnieniowych, podczas gdy zastosowania z samą wodą są możliwe dzięki odpowiedniemu zestawowi dysz. Szczotka wyposażona jest również we włosie podtrzymujące w celu zapewnienia prawidłowego nacisku.