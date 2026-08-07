Szczotka, średnia

Optymalnie czyści elewacje, rolety i tkaniny: szczotka o średnio-twardym włosiu do szybkiego i prostego podłączania do lanc teleskopowych lub lanc wysokociśnieniowych firmy Kärcher.

Szybkie i bezpośrednie połączenie z wodną lancą teleskopową lub lancą wysokociśnieniową firmy Kärcher, szczotka ze średnio-twardym włosiem idealnie nadaje się do wydajnego czyszczenia elewacji, rolet i tkanin. Dysza wysokociśnieniowa 25° zintegrowana na potrzeby zastosowań wysokociśnieniowych, podczas gdy zastosowania z samą wodą są możliwe dzięki odpowiedniemu zestawowi dysz. Szczotka wyposażona jest również we włosie podtrzymujące w celu zapewnienia prawidłowego nacisku.

Cechy i zalety
Zrozumiałe kody kolorów
  • Kody kolorów ułatwiają wybór odpowiedniej szczotki.
Wszechstronne obszary zastosowania
  • Zintegrowana dysza wysokociśnieniowa do stosowania szczotki z urządzeniem wysokociśnieniowym.
  • Zestaw zawiera 2 dysze i 1 złączkę do stosowania z czystą wodą.
  • Umożliwia podłączenie 4 dysz dla optymalnej aplikacji wody.
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Gwint przyłącza M 18
Kolor czerwony
Waga z opakowaniem (kg) 1,3

Wideo

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Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do czyszczenia elewacji o powierzchni z naturalnego kamienia, gipsu lub drewna
  • Do czyszczenia rolet i żaluzji
  • Do czyszczenia tkanin i membran
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