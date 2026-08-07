Szczotka z twardym włosiem umożliwia głębokie, a zarazem łagodne czyszczenie elewacji przemysłowych, a także pokryć podłogowych, takich jak drewno lub kamień w obszarach zewnętrznych. Można ją podłączyć bezpośrednio do lanc wysokociśnieniowych lub na potrzeby czyszczenia elewacji również do wodnych lanc teleskopowych firmy Kärcher. Zintegrowana ze szczotką dysza wysokociśnieniowa 25°, a także zestaw dysz do stosowania z samą wodą. W celu utrzymania optymalnego nacisku szczotka jest wyposażona również we włosie podtrzymujące.