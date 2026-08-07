Szczotka, twarda

Szczotka z twardym włosiem do czyszczenia elewacji przemysłowych i pokryć podłogowych oraz usuwania zgrubnych zanieczyszczeń. Prosta instalacja na lancach teleskopowych lub lancach wysokociśnieniowych firmy Kärcher.

Szczotka z twardym włosiem umożliwia głębokie, a zarazem łagodne czyszczenie elewacji przemysłowych, a także pokryć podłogowych, takich jak drewno lub kamień w obszarach zewnętrznych. Można ją podłączyć bezpośrednio do lanc wysokociśnieniowych lub na potrzeby czyszczenia elewacji również do wodnych lanc teleskopowych firmy Kärcher. Zintegrowana ze szczotką dysza wysokociśnieniowa 25°, a także zestaw dysz do stosowania z samą wodą. W celu utrzymania optymalnego nacisku szczotka jest wyposażona również we włosie podtrzymujące.

Cechy i zalety
Zrozumiałe kody kolorów
  • Kody kolorów ułatwiają wybór odpowiedniej szczotki.
Wszechstronne obszary zastosowania
  • Zintegrowana dysza wysokociśnieniowa do stosowania szczotki z urządzeniem wysokociśnieniowym.
  • Zestaw zawiera 2 dysze i 1 złączkę do stosowania z czystą wodą.
  • Umożliwia podłączenie 4 dysz dla optymalnej aplikacji wody.
Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Gwint przyłącza M 18
Kolor zielony
Waga z opakowaniem (kg) 1,2

Wideo

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Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do czyszczenia tarasów z posadzką kamienną lub drewnianą
  • Do czyszczenia cementu, cegły lub elewacji z blachy ocynkowanej lub stali
Akcesoria