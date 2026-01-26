PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81, 20l

Účinný, šetrný vysokotlakový čistiaci koncentrát na silné znečistenie olejmi, tukmi a minerálmi. Vhodný na čistenie vozidiel, plachiet a motorov. Neobsahuje NTA.

PressurePro aktívny čistič alkalický RM 81 bez silikónu ponúka prakticky všestranný vysokotlakový čistiaci prostriedok pre široké spektrum aplikácií. Je vhodný pre úlohy v automobilovom priemysle, vrátane umývania vozidiel a motorov alebo čistenia plachiet, ako aj v poľnohospodárstve na strojové čistenie. Potravinársky priemysel tiež ťaží z vysoko koncentrovaného a zároveň k materiálom šetrného zloženia, ktoré bez námahy odstraňuje kontamináciu ťažkými olejmi, tukmi, cukrami a bielkovinami. Povrchy, dopravné pásy, prepravky, nádrže, sudy, chladiarne v komerčných kuchyniach, mäsiarstvach a bitúnkoch sú hygienicky čisté. Náš PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81 je navyše vhodný aj na vysokotlakové čistenie horúcou vodou a možno ho použiť v parnom stupni až do 150°C.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 12,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,9
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Čistenie dielcov
  • Odmasťovanie povrchov
  • Čistenie plachty
  • Čistenie podlahy a povrchov
Príslušenstvo