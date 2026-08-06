Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 X 1,5 AG

Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.

Naši novou vysokotlakou pistoli EASY!Force i vysokotlaké čističe, které jsou vybavené ručním šroubením EASY!Lock, lze jednoduše a bezpečně spojit s vysokotlakými hadicemi s přípojkou M 22 × 1,5. Výběr vhodného adaptéru a správné přípojky z naší bohaté nabídky je snadný. K tomu účelu jsou plastové pláště všech adaptérů opatřeny dvoubarevným kódem a číslem. Přitom antracitová symbolizuje naše nové připojení EASY!Lock, zatímco černá dosavadní metrický závit.

Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Kompatibilní přístroje
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