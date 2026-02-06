Активний чистячий засіб RM 25 ASF, кислота, концентрат, 10л
Кислотний чистячий засіб RM 25 ASF для основного очищення санітарних зон. Видаляє осад, іржу, накип, масла. Ідеально підходить для очищення внутрішніх стінок харчових контейнерів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|10
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|pH
|0,2
|Вага (кг)
|10,94
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|230 x 188 x 307
Властивості
- Високоефективний засіб для чищення високим тиском
- Усуває кальцій і білкові забруднення
- Делікатний до матеріалів.
- Ефективність очищення за будь-яких температур.
- Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
Області застосування
- Очищення бочок
- Прибирання на молочних кухнях
- Прибирання санітарних приміщень
- Продовольчі контейнери