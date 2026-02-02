Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 200l

Aktivní čisticí koncentrát pro vysokotlaké čističe šetrný k materiálům, pro silné znečištění oleji, tuky a minerálními látkami. Vhodný k mytí vozidel, čištění plachet a mytí motoru. Bez NTA.

Se svým alkalickým, bezsilikonovým a snadno oddělitelným čisticím prostředkem PressurePro Active Cleaner, alkalickým RM 81 nabízí společnost Kärcher prakticky univerzální vysokotlaký čisticí prostředek pro širokou škálu použití. Je vhodný pro úkoly v automobilovém průmyslu, včetně mytí vozidel a motorů nebo čištění plachet, a také v zemědělství pro čištění strojů. Také potravinářský průmysl těží z vysoce koncentrovaného a zároveň materiálově šetrného složení, které bez námahy odstraňuje silné znečištění oleji, tuky, cukry a bílkovinami. Povrchy, dopravníkové pásy, bedny, nádrže, sudy, chladírny v komerčních kuchyních, řeznictvích a jatkách jsou hygienicky čisté. Kromě toho je náš čisticí prostředek PressurePro Active, alkalický RM 81 vhodný i pro vysokotlaké čištění horkou vodou a lze jej použít ve fázi páry až do 150 °C.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 200
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 12,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 230
Vlastnosti
  • Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi
  • Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
  • Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
  • Šetrný k materiálům
  • Příjemná, svěží vůně
  • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Neobsahuje fosfáty
  • Neobsahuje silikon
Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 200l
Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 200l
Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 200l
Aktivní čistič RM 81, alkalický, bez NTA, 200l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Varování
  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P405 Skladujte uzamčené.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • transport a stroje
  • mytí vozidel a motorů
  • čištění dílů
  • odmaštění povrchů
  • čištění plachet
  • čištění podlah a povrchů
Příslušenství