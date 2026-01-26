Pesuhari PS 30

Integreeritud kõrgsurvedüüsidega pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks.

Pesuharjaga PS 30 saavutate suurepärased puhastustulemused erinevatel pindadel. Selle tagavad kolm kõrgsurvedüüsi, mis vabastavad ka kõige tõrksama mustuse. Seetõttu on pesuhari PS 30 ideaalne abimees väikeste ja keskmise suuruse pindade, näiteks treppide ja servade efektiivsel puhastamisel. Harjapea pöörleb 360°, võimaldades puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad. Kõik siledad pinnad saab pärast pesu kuivaks tõmmata harja sisse integreeritud kummiraakli abil. See eemaldab liigse vee kiiresti, mistõttu on pinnad kohe jälle kasutusvalmis. Kõrgsurvejoa ja harja manuaalse surve kombinatsioon tagab tavalistest küürimisvahenditest oluliselt paremad puhastustulemused. Harja saab kombineerida kõikide Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega.

Omadused ja tulu
Pesuhari PS 30: Kolm integreeritud kõrgsurvedüüsi
Kolm integreeritud kõrgsurvedüüsi
Suurepärased puhastustulemused kõrgsurve abil.
Pesuhari PS 30: Integreeritud vahetatav kummiraakel
Integreeritud vahetatav kummiraakel
Vahetatava kummiraakliga saab musta vee kiirelt eemaldada.
Pesuhari PS 30: 360° pöörlev harjapea
360° pöörlev harjapea
Muudab isegi raskesti ligipääsetavad kohad lihtsasti puhastatavaks.
Harjastest ring
  • Kaitse veepritsmete eest.
Kompaktne disain
  • Manööverdatav ja kompaktne disain nurkade ja erinevate servade pritsmevabaks puhastamiseks.
Võimas puhastus kõrgsurve abil
  • Eemaldab tõrksa mustuse erinevatelt pindadelt.
Kombinatsioon kõrgsurvejoast ja harja enda survest
  • Täiuslikud puhastustulemused võrreldes tavaliste harjadega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,9
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 744 x 293 x 769
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Trepid
  • Terrass
  • Garaaž
  • Aia- ja kivimüürid
  • Rõdu
  • Rajad
  • (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
