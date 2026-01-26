Pesuhari PS 30
Integreeritud kõrgsurvedüüsidega pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks.
Pesuharjaga PS 30 saavutate suurepärased puhastustulemused erinevatel pindadel. Selle tagavad kolm kõrgsurvedüüsi, mis vabastavad ka kõige tõrksama mustuse. Seetõttu on pesuhari PS 30 ideaalne abimees väikeste ja keskmise suuruse pindade, näiteks treppide ja servade efektiivsel puhastamisel. Harjapea pöörleb 360°, võimaldades puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad. Kõik siledad pinnad saab pärast pesu kuivaks tõmmata harja sisse integreeritud kummiraakli abil. See eemaldab liigse vee kiiresti, mistõttu on pinnad kohe jälle kasutusvalmis. Kõrgsurvejoa ja harja manuaalse surve kombinatsioon tagab tavalistest küürimisvahenditest oluliselt paremad puhastustulemused. Harja saab kombineerida kõikide Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega.
Omadused ja tulu
Kolm integreeritud kõrgsurvedüüsiSuurepärased puhastustulemused kõrgsurve abil.
Integreeritud vahetatav kummiraakelVahetatava kummiraakliga saab musta vee kiirelt eemaldada.
360° pöörlev harjapeaMuudab isegi raskesti ligipääsetavad kohad lihtsasti puhastatavaks.
Harjastest ring
- Kaitse veepritsmete eest.
Kompaktne disain
- Manööverdatav ja kompaktne disain nurkade ja erinevate servade pritsmevabaks puhastamiseks.
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Eemaldab tõrksa mustuse erinevatelt pindadelt.
Kombinatsioon kõrgsurvejoast ja harja enda survest
- Täiuslikud puhastustulemused võrreldes tavaliste harjadega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|744 x 293 x 769
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Trepid
- Terrass
- Garaaž
- Aia- ja kivimüürid
- Rõdu
- Rajad
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
