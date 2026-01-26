Pesuharjaga PS 30 saavutate suurepärased puhastustulemused erinevatel pindadel. Selle tagavad kolm kõrgsurvedüüsi, mis vabastavad ka kõige tõrksama mustuse. Seetõttu on pesuhari PS 30 ideaalne abimees väikeste ja keskmise suuruse pindade, näiteks treppide ja servade efektiivsel puhastamisel. Harjapea pöörleb 360°, võimaldades puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad. Kõik siledad pinnad saab pärast pesu kuivaks tõmmata harja sisse integreeritud kummiraakli abil. See eemaldab liigse vee kiiresti, mistõttu on pinnad kohe jälle kasutusvalmis. Kõrgsurvejoa ja harja manuaalse surve kombinatsioon tagab tavalistest küürimisvahenditest oluliselt paremad puhastustulemused. Harja saab kombineerida kõikide Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega.