Pöörlev pesuhari WB 130

Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.

Kombineerides pöörlevat pesuharja WB 130 koos vahetatavate universaalharjastega, sobib see Kärcheri mudel eriti hästi värvitud, klaas- ja plastpindade puhastamiseks. Võimas pöörlemisjõud tagab tõhusa ja põhjaliku puhastuse. Pöörleval pesuharjal on vabastushoob, et harjaseid saaks vahetada kiiresti ja lihtsasti ning mustusega kokku puutumata. Lisaks sellele on pesuharjal läbipaistev korpus, mis muudab puhastuskogemuse kasutajale veelgi põnevamaks. Vajadusel saab puhastamiseks kasutada ka puhastusvahendit, mille saab pinnale kanda harjaga ühendatud survepesuri abil. Pöörlevat pesuharja saab kasutada kõigi Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega. Kaks vahetatavat ja eraldi juurde tellitavat harjaste komplekti autode ja jalgrataste (Car & Bike) ja muude pindade puhastamiseks kodus ja aias (Home & Garden) on ette nähtud spetsiaalselt õrnade ja vastupidavate pindade puhastamiseks.

Omadused ja tulu
Pöörlev harjapea
  • Õrnatoimeline ja tõhus puhastus
  • Mugav ja käepärane puhastus.
Lisatarviku vahetamine vabastushoovaga
  • Kiirem ja lihtsam tarviku vahetus ilma mustusega kokku puutumata.
  • Hoidke oma käed alati puhtad.
  • Valige iga puhastusülesande jaoks õiged harjased.
Puhastusvahendi pinnale kandmine harjaga ühendatud survepesuri abil
  • Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Läbipaistev korpus
  • Puhastuskogemus tänu läbipaistvale disainile.
Integreeritud harjased
  • Vähendab pihustatava vee hulka ja kaitseb nii kasutajat kui ka ümbritsevaid esemeid.
Ühildub aiavooliku adapteriga
  • Võimalik ühendada aiavoolikuga, saab kasutada ilma survepesurita.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,4
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 305 x 156 x 137

Kui teil on küsimusi eelmise mudeli, WB 120 kohta, võtke ühendust mõne meie teeninduspartneri või Kärcheri edasimüüjaga.

Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
  • Garaažiuksed
  • Rulood
  • Sirmid
  • Rõdulaudis
  • Aknalauad
