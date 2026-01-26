Kombineerides pöörlevat pesuharja WB 130 koos vahetatavate universaalharjastega, sobib see Kärcheri mudel eriti hästi värvitud, klaas- ja plastpindade puhastamiseks. Võimas pöörlemisjõud tagab tõhusa ja põhjaliku puhastuse. Pöörleval pesuharjal on vabastushoob, et harjaseid saaks vahetada kiiresti ja lihtsasti ning mustusega kokku puutumata. Lisaks sellele on pesuharjal läbipaistev korpus, mis muudab puhastuskogemuse kasutajale veelgi põnevamaks. Vajadusel saab puhastamiseks kasutada ka puhastusvahendit, mille saab pinnale kanda harjaga ühendatud survepesuri abil. Pöörlevat pesuharja saab kasutada kõigi Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega. Kaks vahetatavat ja eraldi juurde tellitavat harjaste komplekti autode ja jalgrataste (Car & Bike) ja muude pindade puhastamiseks kodus ja aias (Home & Garden) on ette nähtud spetsiaalselt õrnade ja vastupidavate pindade puhastamiseks.