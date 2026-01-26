Pöörlev pesuhari WB 130
Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.
Kombineerides pöörlevat pesuharja WB 130 koos vahetatavate universaalharjastega, sobib see Kärcheri mudel eriti hästi värvitud, klaas- ja plastpindade puhastamiseks. Võimas pöörlemisjõud tagab tõhusa ja põhjaliku puhastuse. Pöörleval pesuharjal on vabastushoob, et harjaseid saaks vahetada kiiresti ja lihtsasti ning mustusega kokku puutumata. Lisaks sellele on pesuharjal läbipaistev korpus, mis muudab puhastuskogemuse kasutajale veelgi põnevamaks. Vajadusel saab puhastamiseks kasutada ka puhastusvahendit, mille saab pinnale kanda harjaga ühendatud survepesuri abil. Pöörlevat pesuharja saab kasutada kõigi Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega. Kaks vahetatavat ja eraldi juurde tellitavat harjaste komplekti autode ja jalgrataste (Car & Bike) ja muude pindade puhastamiseks kodus ja aias (Home & Garden) on ette nähtud spetsiaalselt õrnade ja vastupidavate pindade puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Pöörlev harjapea
- Õrnatoimeline ja tõhus puhastus
- Mugav ja käepärane puhastus.
Lisatarviku vahetamine vabastushoovaga
- Kiirem ja lihtsam tarviku vahetus ilma mustusega kokku puutumata.
- Hoidke oma käed alati puhtad.
- Valige iga puhastusülesande jaoks õiged harjased.
Puhastusvahendi pinnale kandmine harjaga ühendatud survepesuri abil
- Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Läbipaistev korpus
- Puhastuskogemus tänu läbipaistvale disainile.
Integreeritud harjased
- Vähendab pihustatava vee hulka ja kaitseb nii kasutajat kui ka ümbritsevaid esemeid.
Ühildub aiavooliku adapteriga
- Võimalik ühendada aiavoolikuga, saab kasutada ilma survepesurita.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|305 x 156 x 137
Kui teil on küsimusi eelmise mudeli, WB 120 kohta, võtke ühendust mõne meie teeninduspartneri või Kärcheri edasimüüjaga.
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Plus
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home Wood
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM V1
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home Wood
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Garaažiuksed
- Rulood
- Sirmid
- Rõdulaudis
- Aknalauad
