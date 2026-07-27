Pesuaine pihusti kõrgsurvel kasutamiseks

Pesuaine doseerimine kõrgsurvel 3-5%

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
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