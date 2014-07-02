Torude puhastamise otsik

Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.

30 mm läbimõõdu ja sisekeermega torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastuseks. Kolm juga on 30° nurga all suunatud tahapoole, et võimaldada otsikul ja voolikul läbi toru liikuda. Torupuhastusotsik R 1/8" ühendusega, mis võimaldab seda kinnitada torupuhastusvooliku külge.

Omadused ja tulu
Kolm tahapoole suunatud juga tagavad optimaalse veojõu
  • Otsik ja torupuhastusvoolik liiguvad torus edasi automaatselt.
Ühendus: 1/8"
  • Ühildub torupuhastusvoolikutega.
Välisläbimõõt: 30 mm
  • Sobib torudele, mille siseläbimõõt on alates 40 mm.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt (mm) 30
Düüsi suurus ( ) 50
Kruvikeere R 1/8"
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Kokkusobivad masinad