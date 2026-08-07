Lanca spryskująca, 840 mm, obrotowa

Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 850 mm.

Lanca ze stali nierdzewnej o długości 850 mm (ręczne łączenie) z ergonomicznym uchwytem zapewniającym łatwą obsługę i ochronę. Obrotowa 360° pod ciśnieniem.

Specyfikacja

Dane techniczne

Maks. ciśnienie robocze (bar) 300
Długość (mm) 840
Temperatura (°C) maks. 155
Gwint przyłącza EASY!Lock
Uchwyt obrotowa
Waga z opakowaniem (kg) 0,9

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